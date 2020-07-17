立法院臨時會今上午進行監察院人事同意權投票，時代力量黨團質疑，監察院長及監察委員被提名人審查會，沒有經過實質審查即強行投票，是有違憲疑慮，將聲請大法官解釋。時代力量黨團總召邱顯智表示，民進黨若強行進行投票表決，時力將會投下不同意票。

時力黨團幹事長王婉諭指出，社會對末代監委的適格性，存有許多質疑，時力黨團認為，應該要進行實質審查嚴格把關，但卻因為國民黨佔領議場，導致無法進行實質審查，這樣的行為視同放水，也讓人事同意案跳過審查及詢答，直接進行表決，嚴正譴責這樣不完備的程序。

黨團副總召陳椒華說，前大法官許玉秀今天投書指出，「沒有踐行正當程序的法律決議，就是一個違反正當法律程序原則的規範，這樣的規範，包括人事表決過程和結果，都是違憲的」。時代力量已準備好釋憲聲請書，再次呼籲國會審查切勿違憲。

邱顯智表示，民進黨團在第8屆曾提出《立法院職權行使法》部分條文的修正案，其中第三十條有關國會人事同意權審查的修法，就是要強化人事同意權的審查密度，甚至在民進黨團修法草案的立法說明中，明確寫到「全院委員會針對審計長、大法官、考試委員、監察委員行使同意權案之審查時，全院委員會之審查不應流於形式」，結果民進黨竟然在完全沒詢答情況就提案停止詢答，完全打臉自己過去的主張。

邱顯智強調，時力強烈反對今天行使人事同意權投票，但如果民進黨仍執意強行投票，時代力量會進場投下反對票，如此才能依照《大法官審理案件法》所規範，立委在行使職權時發生憲法疑慮的狀況，提出釋憲。

(中時 )