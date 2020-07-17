紙本三倍券正式開領，超商連日來擠滿人潮，由於系統當機頻傳，店員除了結帳，還要處理機台問題，甚至還發生阿桑講不過店員踹ibon機台發洩，有店家不堪其擾竟直接貼出一張霸氣公告，網友看到後瘋傳並忍不住大讚！

有網友在臉書《爆廢公社》貼出某超商的公告，內容寫道「如遇電腦連線系統無法領取，『請勿』呼叫店員，因為店員都很笨，無法幫你處理電腦連線問題。對政府不爽，請打1988；對FamiPort系統不爽，請打0800221363，歡迎客訴這兩個系統。這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨，謝謝合作」。

公告曝光後，引起網友熱議紛紛回應「今天也遇到有人吼店員」、「店員真的辛苦了」、「別為難店員」、「要趕第一波拿就要等啊，兇店員又沒用」、「看到一堆阿伯一直叫」；有內行人建議，用全家app直接去櫃檯掃條碼，不用排隊印小白單，下午3、4點去，不到3分鐘就搞定。

(中時電子報)