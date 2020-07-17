娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！陳鎮川被另一半家人惹哭 ；李芳雯不婚不生！昔熱戀李㼈「1年床戰400次」慶分手再睡1晚；陳東豪再爆《關鍵》名嘴驚人內幕；賈靜雯脫了曝比基尼照，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

有「王牌經紀人」封號的的陳鎮川，月初與愛情長跑9年的男友登記結婚，不僅在臉書PO出「結婚書約」，更寫道：「我又擁有了屬於自己的家庭，未來的人生有了並列的姓名，謝謝這一切」，感性告白閃瞎眾人，而昨天他首次與老公家人用餐，對方家人敬酒時的一席話更讓他紅了眼眶。

【回憶殺】55歲演員李芳雯外型美豔、個性直率敢言，近日在節目《單身行不行》自爆戀愛史，她秉持著「不婚不生」的觀念談戀愛，不但交手過已婚男，對方還暈船為她離婚，引起熱議。而她在演藝圈最著名的一段戀情，就是與李㼈交往，兩人性趣相投，分手時甚至還打分手砲才離開。

資深媒體人楊世光曾是《57金錢爆》主持人，在該電視台待了11年的他，日前就在網路節目中大爆前同事劉寶傑主持《關鍵時刻》錄影秘辛，感嘆要大家把這些政論節目當戲劇看就好的同時，又疑似爆料名嘴上節目價碼，吸引不少名嘴相繼在臉書回應，陳東豪今(15日)更語出驚人地表示，「多1千，楊世光不知道還有時薪一萬的，但現在還有沒有？」令人好奇可以領到時薪1萬的名嘴是誰？

45歲女星賈靜雯擁有一張不老的凍齡美貌，是不少PTT網友推崇的演藝圈真女神。她今日在社群網站曝光一張罕見比基尼戲水照，果然再度引爆網友話題，直呼這個身材絕了！

(中時電子報)