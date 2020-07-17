友霖（4166）與漢達6620）17日宣布，簽訂505(b)(2)（新劑型新藥）合作協議，雙方將就漢達所研發的治療癌症新藥，進行開發量產和商業量產合作，未來商業量產的產品將銷售到美國及歐盟市場。

友霖總經理羅麗珠表示，友霖擁有自己的專利開發技術，專注在開發505(b)(2)新藥，過去多與國際新藥研發型公司合作，此為友霖第三個新藥合作案，也是第一個與國內新藥公司簽訂的合作。

羅麗珠表示，此次合作案是運用友霖多層次藥物熱融控制釋放技術(MPRT)進行開發量產及商業量產，之前已成功運用在過動症新藥和抗生素的開發上市，顯示友霖在這項技術的放大批量技術已經成熟，能與實驗室端無縫接軌，加速產品進入商業化階段；另外友霖廠內間室採用獨特的全排放空調特殊設計，能滿足生產此類高致敏性藥物的安全性需求，非一般製藥廠所能做到，這都是促成雙方合作的重要條件。

友霖專注於開發505(b)(2)新藥，自行開發的過動症新藥剛取得健保價，今年八月即將在國內首發上市，委託研究開發和生產(CDMO/CMO)方面也獲得研發型的新藥公司肯定與新合作機會，未來將更積極尋求與此類型公司合作開發505(b)(2)新藥，擴大產品類別及海外市場，提供更好的藥物和選擇，滿足病患的需求。

(工商 )