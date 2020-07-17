美國司法部長巴爾（William Barr）於美東時間16日指責迪士尼等好萊塢公司，以及蘋果、谷歌和微軟等大型科技公司，其與中國合作的行為。

路透報導，巴爾在密西根州福特總統博物館（Gerald R. Ford Presidential Museum）演講時稱，像谷歌、微軟、雅虎和蘋果這樣的公司，已經表現出過分強烈的與（中國共產黨）合作的意願。巴爾又指，好萊塢也經常屈服於壓力，同意審查他們的電影，以取悅中共。

巴爾表示，「我懷疑，華特迪士尼（Walt Disney）看到自己創建的公司與當今的外國獨裁政權打交道，會感到沮喪」。

巴爾指責美國公司表現出過分強烈地採取措施，確保進入龐大的中國市場的意願。巴爾指出，「中國共產黨著眼於幾十年或幾百年，而我們往往關注的是下一季的業績報告」，「美國的大型科技公司也讓自己成為中國增強影響力的棋子」。

巴爾表示，蘋果的iPhone「如果拒絕中國當局的滲透，就無法（在中國）銷售」。美國科技公司在實行「雙重標準」。

巴爾指出，在中國對香港實施「港版國安法」後，臉書、谷歌、推特和領英宣布，將暫停遵守政府要求提供用戶數據的要求。巴爾又稱，「如果他們團結一致，他們將為其他美國公司在抵制中共的腐敗和獨裁統治方面，提供一個有價值的榜樣」。

(工商 )