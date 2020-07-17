地上權土地愈來愈夯，第三季又有地上權土地公開招標。第一太平戴維斯接受交通部鐵道局委託，將正式辦理招商「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」，該案為50年地上權案，折現後底價合計為7.58億元，預計7月22日將舉辦招商說明會，9月29日下午5時截止申請。

台商回流及軌道經濟兩大優勢帶動，高鐵竹北高鐵站區週邊大型開發案齊發，交通部鐵道局已於六月底正式公告招商「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案」。

第一太平戴維斯表示，該招商案為竹北高鐵站第一排的5,252坪地上權，土地使用分區為高鐵車站專用區，容積率為298％，樓地板面積達1.57萬坪，可規劃作為飯店、會展中心、百貨商場以及辦公大樓，使用彈性多元。

這筆招商案，預計於7月22日舉辦招商說明會。

第一太平戴維斯表示，預期將吸引保險業者、大型開發商以及新竹科學園區內的廠商積極評估。

擔任招商顧問的第一太平戴維斯協理戴廣平表示，本案為50年地上權案，期滿得延長20年，權利金採分年繳納，折現後底價合計為7.58億元，換算每坪土地權利金僅14.43萬元，對於投資人而言，財務操作上更為彈性。

(工商 )