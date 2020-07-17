根據調查機構EnAppSys的資料所示，歐洲太陽能發電量在2020年第二季創下歷史新高。由於冠狀病毒疫情加上天公作美，歐洲第二季太陽能發電量約為 47.6TWh。該數字比2018 年第三季創下的40.6TWh的紀錄高出19％。由於太陽能發電量衝高，使得再生能源在總電力結構中佔了45％，已經是所有能源中的最高比例。

太陽能發電與化石燃料發電之間此消彼長。在太陽能達到新高的同時，化石燃料發電量創近五年來最低。相比之下，2020 年截至第二季為止，化石燃料僅佔歐洲總發電量31％，而核能則佔25％。

光電協進會分析發電情況指出，歐洲太陽能發電量在2020年第二季為 47.6TWh，比2019年第二季的39.1TWh高出近22％，比2018年第二季的 40.1TWh高出18.7％。這也是創下有史以來總發電量的最高比例，為7.8％。最接近此比例的是去年第二季，當時太陽能發電量佔6.3％。

儘管歐洲的發電條件有利於太陽能，不過EnAppSys仍強調COVID-19 的影響和相關隔離與邊境封鎖，也是造成太陽能發電量飆高的原因。儘管許多國家的邊境封鎖措施在3月份開始實施，但在第二季仍持續執行，因而引發了電力需求的下滑。EnAppSys表示，第二季的季度平均電力需求從345GW 下降至298GW，下降了13％，遠大於因為季節因素的影響。

不過根據該公司的資料，到了第二季末，總體需求水平在最初顯著下降之後似乎已經穩定。儘管總體需求低於歷史水平，但差異逐漸減緩，並且現在看來隔離所產生的影響效果變得不那麼明顯。

而有鑑於太陽能發電逐漸成為主流，歐洲議會的工業研究與能源委員會也已通過了一項泛歐太陽能屋頂計劃的提案。歐洲議會計劃在9月全體會議上對該報告進行投票。該報告呼籲「大規模」推廣太陽能，作為歐盟更新浪潮（Renovation Wave）計劃的一部分，該計劃將於2020年9月開始。

泛歐太陽能屋頂計劃的目標是「發揮歐盟的屋頂潛力」，根據歐盟委員會聯合研究中心的數據，每年可產生約680TWh，並促進太陽能建築一體化(BIPV)的部署與推動分散式能源儲存。該報告計畫在2050年之前實現節能和氣候中和的建築，提供「健康、體面、負擔得起，以及節能的建築，在符合歐洲綠色協議的同時 使得人們能夠獲得最大的舒適生活」。

(工商 )