電費飆破3000！ 神扯房東嫌用電多：1度漲到6.5元，網爆氣開譙。（圖／擷取自臉書社團《爆廢公社二館》

在外面租房子，除考量租金價格外，也需注意房東規定的電費價格，網友分享，房東說他電用太多，因此從1度5元狂漲到6.5元，後來房東送來6月電費單據，原PO一看驚呆，明明也沒幹嘛，竟就要繳3367元，神扯的價格，終於讓他忍無可忍。

網友在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，房租1個月6000元，大小約是8坪左右，當初說好電費是1度5元，後來房東認為原PO用電太多，因此要漲價變成1度5.5元，「今天房東更扯了！說我用電一個月使用了500多度，電費變1度6.5元」。

而從房東給的單據中可見，原PO在六月期間，一共使用了518度電，電費高達3367元。超扯的價格，讓原PO納悶的喊，這樣合理嗎？明明只有冰箱是24小時運轉，冷氣和電扇都是下班回家才會開，平日看電視的時間也不長。

告知房東「想請台電來查看看。」對方竟然回「來查沒關係，但査完請搬走！」讓原PO無奈大嘆，一個月五百多度的電，實在想不出來電是用在哪？並附上租屋處的電器照片給大家參考。

貼文曝光後，引發網友熱議，「不可能500多度吧！太誇張」、「一個人住一個月500多度真的有誇張」；另也有網友指出，電費1度6.5元違法了吧！比台電公告的價格還要貴，而且哪有人這樣改來改去，檢舉他啦！

而內政部也在7月15日公告新規定中，其中就有一項是「電費不得超出台電所公告之上限」，按照台電今年資料，夏季電價最高1度6.4元；非夏季則是1度5.3元。

(中時電子報)