八百壯士在2018年4月25日在立法院的反年改陳抗活動，爆發嚴重警民衝突，抗議群眾丟擲煙霧彈、突襲拆除立法院正門外鐵拒馬，造成員警及記者受傷，台北地檢署17日偵查終結，將立委吳斯懷、王寶芸依煽惑他人犯罪起訴，其他11人則依妨害公務、傷害罪起訴。

2018年4月25日上午，反年改陳抗團體準備大批鐵鏈、釘耙、繩索、汽油等攻擊性物品，下午集結超過5000人，占滿忠孝東路至濟南路間的中山南路，數十名穿戴迷彩或蒙面、戴口罩帽子的群眾，不但丟擲 煙霧彈，並以油壓剪、童軍繩等器具，拆除立院大鐵門前的鐵拒馬，企圖攻進立院，警方以人牆護住大門，警民爆發激烈肢體衝突，多人掛彩。

群眾動手拆拒馬的同時，因大批媒體記者擠在第一線攝影拍照，引來抗議群眾不滿，動手毆打在場多名攝影記者，並砸壞多部攝影機、相機，總共有9名記者向警方提告傷害、毀損。

事後警方依違反《集會遊行法》將帶頭的吳斯懷等人函送北檢。

檢方偵查發現，吳斯懷、王寶芸只有演講，沒有實際的暴力行為，雖然2人承認客觀事實否認有煽惑他人犯罪的犯意，不被檢方採信，依煽惑他人犯罪起訴2人，至於其他11名陳抗群眾，因毆打在場多名攝影記者被控傷害，及對執法公務員施強暴脅迫，所以依妨害公務、傷害罪起訴，至於違反《集會遊行法》部分，檢方勘驗後認定，無法證明群眾有看到或聽到警方舉牌、命令解散，因此不起訴處分。

(中時 )