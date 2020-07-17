蔡英文總統赴新竹 弔唁殉職飛官 10:462020/07/17 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統（中）17日前往國軍新竹地區醫院，弔唁殉職飛官，並慰問家屬。（邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國軍戰搜直升機失事 總統蔡英文前往新竹國軍醫院 蔡英文總統（中）17日前往國軍新竹地區醫院，弔唁殉職飛官，並慰問家屬。（邱立雅攝） 陸軍航空特戰指揮部601旅少校簡任專、上尉高嘉隆16日殉職，蔡英文總統17日上午抵達國軍新竹地區醫院，前往靈堂弔唁並慰問家屬，行禮時深深鞠躬，隨後也慰問兩名殉職飛官家屬。 (中時 ) #新竹 #殉職 #家屬 #飛官 #蔡英文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最想罷的是誰？罷免排行民調前3名出爐 - 政治 黃創夏三句話形容高雄市長補選號次？網驚：神比喻 - 政治 立院大戰！葉毓蘭怒抓邱議瑩頭髮兩人大打出手 「 她」急奔救人 - 政治 陳菊是否適任監察院長？1.8萬名網友做出驚人選擇 - 政治 為何「玩」陳玉珍雙腳？高嘉瑜喊冤：我怕… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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