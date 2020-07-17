國軍戰搜直升機失事 總統蔡英文前往新竹國軍醫院
蔡英文總統（中）17日前往國軍新竹地區醫院，弔唁殉職飛官，並慰問家屬。（邱立雅攝）
蔡英文總統（中）17日前往國軍新竹地區醫院，弔唁殉職飛官，並慰問家屬。（邱立雅攝）

陸軍航空特戰指揮部601旅少校簡任專、上尉高嘉隆16日殉職，蔡英文總統17日上午抵達國軍新竹地區醫院，前往靈堂弔唁並慰問家屬，行禮時深深鞠躬，隨後也慰問兩名殉職飛官家屬。

(中時 )

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