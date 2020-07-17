洋基巨砲賈吉(Aaron Judge)周四回歸了，他上周因頸部僵硬已經6天缺席練球，現在他估計頸部的轉動能力從35%回復到90%，「可以正常打球。」賈吉還敲了全壘打，挨轟的也是剛回歸的左投派克斯頓(James Paxton)。

《美聯社》報導，這是派克斯頓從背傷手術後回歸首次練球，被隊友史坦頓(Giancarlo Stanton)、賈吉各敲1轟。派克斯頓說：「很高興這個打線是我們的，我可以不必面對這些傢伙。」

賈吉過去兩季多災多難，觸身球(手腕骨折)、守備受傷(肋骨骨折)讓他兩年只打了214場。他仍是聯盟有名的猛將，但2017年他單季52轟、114打點，後來他需要兩季才達到相同數字。

派克斯頓去年2月接受背部手術，他只差8天就可取得自由球員身分，但他還是跑去開刀。「我要留下來打，幫球隊拿到第28座冠軍。」本季派克斯頓與田中將大的合約都會到期，可能是他們在洋基最後一季。田中在月初遭到史坦頓強襲球擊中頭部，腦震盪回復之後周五也開始在牛棚練投。

(中時電子報)