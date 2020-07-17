大火燒損6千萬／民權大橋旁貨櫃屋竄火舌 存放鋰電池狂燒損失6千萬

內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿攝）

內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿 攝）

台北市內湖區民權橋下方一處貨櫃屋，今早上午9時15分驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消獲報後趕抵現場滅火，據初步了解，該貨櫃屋囤放大量電池，仍在調查起火原因，所幸火警時裡面沒人。

內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿 攝）

(中時電子報)