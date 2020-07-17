內湖驚傳囤放電池貨櫃屋竄火煙 火勢一發不可收拾 10:492020/07/17 中時電子報 張國欽 、 游定剛 、 陳宏睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿 攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大火燒損6千萬／民權大橋旁貨櫃屋竄火舌 存放鋰電池狂燒損失6千萬 內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿攝） 內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿 攝） 台北市內湖區民權橋下方一處貨櫃屋，今早上午9時15分驚傳火警，火勢一發不可收拾，警消獲報後趕抵現場滅火，據初步了解，該貨櫃屋囤放大量電池，仍在調查起火原因，所幸火警時裡面沒人。 內湖驚傳囤放電池貨櫃屋發生火警。（游定剛、陳宏睿 攝） (中時電子報) #貨櫃屋 #驚傳 #囤放 #電池 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》美艦聖地牙哥驚傳爆炸失火 濃煙密佈 至少21傷 06:402020/07/13 軍事 葉金川花東公路驚傳遭貨車追撞 妻：人無恙就醫檢查 10:452020/07/13 社會 高雄鳳山驚爆殺妻！姊弟戀再婚4個月 婦遭新婚尪勒斃 14:032020/07/13 社會 國道1北上驚傳客運追撞拖板車意外 13人受傷 17:072020/07/13 社會 花蓮》天乾物燥 森林殺手現身太魯閣山區 15:592020/07/14 寶島 聖結石租屋處吸塵器爆炸釀火災 「整棟找不到滅火器」家人遭嗆傷 10:332020/07/15 娛樂 公務員電梯安檢驚傳涉貪 北市府全力配合偵查 17:462020/07/15 社會 陳勝光：推動電池產業迎向新局 04:102020/07/16 產業．科技 李桐進：組國家隊 建2GWh鋰電池廠 04:102020/07/16 產業．科技 台74線匝道驚傳火燒車 車流回堵數公里 23:202020/07/16 社會 社會熱門新聞 暑假到 警交大騎重機入社區宣導交安 - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 10年戀情突天人永隔！飛官高嘉隆殉職 女友淚崩「想見最後一面」 - 社會 人妻偷吃豬肉販！啪完再電愛：「要去了」 消防人夫紀錄器逮姦情 - 社會 灑水車撞上安全島翻覆 恆春外環道路北上封路1個半小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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