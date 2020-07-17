今年因疫情攪局，導致出國避暑成為大難題，而台灣則因不斷創下歷史新高溫成了「烤番暑」！在大暑小暑節氣到來的七月，農委會發出邀貼，到高山賞花避暑。

農委會指出，每年立夏開始，台灣高海拔山區的開花植物盛裝登場，開啟了合歡山花季的序幕。合歡山位於台灣中部，是交通最為便利、最平易近人的台灣百岳。上山避暑的旅人們沿著中橫支線從霧社開始一路山景相伴、穿過中海拔霧林帶來到海拔超過3000公尺的合歡群峰。

農委會指出，特有生物研究保育中心高海拔試驗站就座落於合歡山北峰登山口，駐站的同仁專責進行高海拔生態的調查研究。有鑒於國人的休閒型態不斷改變，「合歡山」已經不僅僅是賞雪、登山的地方，有更多人關注這裡豐富的高海拔植物，特別是爭奇鬥艷，依節氣時序而陸續綻放的小花，既可消暑，又能賞花。

特生中心調查指出，合歡山群峰海拔3,000公尺以上的開花植物多達331種，其中特有種有143種，占了43.2％的高比例。高山薔薇、阿里山龍膽及台灣百合等目前正花期中，高山植物依著時序輪番上陣，有紫艷、鮮黃、純白或粉紫等各種花色，處處讓人驚艷。

(工商 )