中共中央機關報《人民日報》國際評論專欄「鐘聲」17日指出，陸美關係正面臨建交以來最嚴重的挑戰，引起國際社會廣泛擔憂。真正決定各國國際競爭力的，不是在國際體系中擠壓他國、甚至破壞整個國際體系的能力，而是提升國內治理水準、解決自身問題的能力。

文章表示，面對不斷積聚的國內治理赤字，來自美國社會各界的反思正日益深入。在國內治理方面，美國對資本擴張無度、種族矛盾、社會分化、政治極化等深層次問題始終束手無策。美國《大西洋月刊》近日刊文指出要害：「當病毒來到美國時，發現了一個存在嚴重基礎疾病的國家，並無情地利用了這些問題。一些慢性疾病──腐敗的政治階層、僵化的官僚機構、無情的經濟、分裂和心煩意亂的公眾──多年來都沒有得到治療。」

鐘聲指出，在充滿不穩定性不確定性的世界中，真正決定各國國際競爭力的，不是一個國家在國際體系中擠壓他國甚至破壞整個國際體系的能力，而是其提升國內治理水準、解決自身問題的能力。能否通過發展健康良性穩定的對外關係來滿足美國社會的真實需求，這是美方迫切需要認真思考的問題。

文章稱，美國知名大陸問題專家傅立民不久前指出，同大陸一樣，美國也需要「和平的國際環境」，以使這個國家「能夠從冷戰和隨後的國外軍事干預對它造成的損害中恢復過來」。他進一步強調，「美國人需要把財富和注意力集中在國內重建上」，「如果沒有與中國的互利關係，我們就無法做到這一點」。

鐘聲強調，「世界警察」設計的「對抗遊戲」極其危險，勢必給陸美兩國關係和整個世界都帶來傷害。是選擇平等互利、合作共贏的海闊天空，還是選擇蠻橫無理、衝突對抗的窮途末路？這不是一道能夠有機會去試錯的問題。美國一些政客背離良知、公理的任何政治設計，都是徒勞的，懸崖勒馬、迷途知返才是唯一正確選擇。

(中時 )