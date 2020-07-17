一早各鄉鎮均湧現人潮，縣府貼心管控人流。（李金生攝）

一位媽媽細心計算領取張數，小朋友也好奇的看著，洋溢溫馨幸福的畫面。（李金生攝）

楊鎮浯縣長赴西南門里公所討親作業流程，與鄉親親切閒話家常。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與縣府團隊喊出「中央地方一起拚，金門一定興!」（李金生攝）

縣府提醒，今起連3日領取期間，鄉親記得要攜帶自己的身分證、印章和錢，同時最好是千元大鈔（2000元／1人），以縮短領取作業時間。（李金生攝）

楊鎮浯縣長拿出中央3倍券、金門「1＋1振興券」，強調大家一起來拚經濟!（李金生攝）

金門縣府在中央3倍券外，加碼推出的「1＋1振興券」今（17）日起連3天發放，一早各鄉鎮均湧現人潮，民眾開心表示有「幸福」的感覺。楊鎮浯縣長赴人口數最多的西南門里公所訪視，也與縣府團隊喊出「中央地方一起拚，金門一定興!」

金門全縣設籍14萬餘人，每人可以2000元購買振興券，縣府再加碼給2000元，等於2000元變4000元。這是金門在中央3倍券之外，推出全國唯一「限定版」，讓鄉親享有雙重優惠的福利措施，17日起至19日在全縣5鄉鎮35個村里、44個領取點發放。

首日領取的民眾以婆婆、媽媽和退休公教人員居多，不少是專程返金的旅台鄉親。大家平日難得一見，利用待領時間閒話家常，普遍表示縣府這項獨步全台的措施，讓金門成為真正的「福利縣」，很有幸福感和光榮感。還有人比起大拇指，當面稱讚楊鎮浯：「真好!」

由於日前縣府已演練過作業流程，今天縣府100多人工作小組也下鄉分赴各鄉鎮協助，整個領取作業有條不紊，還貼心管控人流，不讓戶外出現排隊人潮，也讓民眾對縣府用心很有感!

楊鎮浯縣長強調，金門「1＋1振興券」一定要做到好領、好用、好買、好消費，為在地經濟注入活水，帶來外溢及消費加乘效果，達到振興經濟的目標，目前包括金酒公司和許多商家在內，也陸續推出各項套餐優惠，民眾在12月31日使用期限以前，可以好好選擇最好的消費方式和時機。

縣府也提醒，今起連3日領取期間，鄉親記得要攜帶自己的身分證、印章和錢，同時最好是千元大鈔（2000元／1人），以縮短領取作業時間。

(中時 )