經濟部國際貿易局與外貿協會16日舉辦「臺日企業商機線上媒合大會」，共邀請13家日商進行線上洽談，我業者透過視訊向日商展示新商品，並觀察到日商採購需求逐漸回溫，以智慧機械、5G通訊為採購重點。

此次參與的日商包含年營業額超過43億美元電子業者Restar Holdings、品牌產品超過80萬種的機械工具用品批發商TRUSCO中山、積極開發工業機器人的機床業者芝浦機械（原名東芝機械）及五金用品貿易商西谷商事，日商採購品項集中於智慧機器人、機械手臂、5G設備、五金家用品等。

日本製造業者對於工廠智慧化的意識逐漸提高，IoT、AI等技術的活用也將趨活潑化，日本市調機構–富士經濟預估2025年全球智慧工廠相關市場將達到6.9兆日圓，相較於2018年將成長3倍。新型冠狀病毒疫情大幅改變了日本的生活及經濟活動，順應工作方式多樣化的潮流，日本對於機器人和人工智能（AI）需求增加，日本政府近日公佈的增長戰略方案也將推動因應「後疫情時代」措施作為施政重點。

受到疫情影響，日商無法出國採購，被迫調整以前一定要摸到實體產品、參觀工廠才能合作的交易習慣，正緩慢適應這波數位貿易風潮。日商Restar Holdings表示，希望透過本次洽談會尋找3D攝影及光達（Lidar）相關產品，臺灣業者的生產技術在此類產品佔領先地位，對技嘉科技的產品甚感興趣，雙方已約定進一步商談合作計畫。

德淵集團為臺灣最大熱熔膠製造商，貿協這次協助其與日本大廠Restar Holdings接上線，第一次參加視訊洽談，覺得在疫情期間這樣的拓銷方式很有幫助，透過這次洽談已與買主達成初步合作協議，成效不錯。百塑企業吳總經理表示，百塑主要從事機械製造射出成型機，日本佔海外市場營業額約兩成，是非常重要的市場，也很熟悉日商採購習慣，日商對視訊洽談接受度不高，因此願意參加視訊的日商採購意願一定很高，臺灣業者應該好好把握機會洽談，成功機會很高。

(時報資訊)