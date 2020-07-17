看好桃園航空城，宏碁(2353)集團及所屬安東集團，昨天分別與桃園市政府簽署合作意向書，希望能進駐航空城優先產專區。此外，宏碁跨步生活品牌獲得市場迴響，早盤股價盤中亮燈漲停，站上19.1元。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁集團在全球100多個國家有據點，因此貨運便利性扮演關鍵角色，當宏碁獲悉桃園航空城計畫即將進入實質招商階段時，立即向桃園市政府表達投資的意願，希望藉由投資桃園航空城，帶動集團營運更上層樓。

安東集團董事林佳璋表示，安東集團在工程領域及重機具研發製造領域成果豐碩，從蘇澳港、中山高、北迴鐵路都有安東影子，近幾年更跨足國防產業，包含愛國者飛彈載具，消防雲梯車及消防用的無人救災車，未來希望能與桃園市政府合作，尋求更好的投資機會。

此外，宏碁(2353)打造生活品牌(life style brand)，進軍飲料市場，宏碁董事長陳俊聖日前宣布成立「飲料部門」，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」正式開賣之後，才一周的時間已經全部賣光，周三（15日)再推膠原蛋白飲「玫瑰石榴膠原飲」，由旗下通路商展碁(6776)代理，正式於Acer Store開賣，7月底以前上架電商通路平台並進軍實體門市。

(時報資訊)