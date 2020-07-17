美國經濟數據好壞參半，美股四大指數全數收跌，道瓊中止四連紅，亞股早盤漲多於跌，僅日股相對有撐，台股今開高漲37.98點，報在12195.72點，隨後漲幅收斂，在5日線附近震盪，略顯量縮，台積電法說報喜，早盤並未如預期帶來指數的大幅彈升，10點過後，指數拉高，上漲逾60點，目前儘管美國疫情二度復發疑慮未除，但考量疫苗開發進展加速、醫療體系相對年初疫情爆發時明顯增強，且市場聚焦各國政府加大紓困力道，使資金行情持續發酵，台股多頭格局不變。

權指股今聚焦昨日法說落幕的台積電(2330)，台積電法說釋出正向消息，上修今年全年業績預估、資本支出，預期都將創高，帶動ADR逆勢上漲，台積電今股價開高3.5元為361元，最高漲到363.5元，盤中漲幅逾1.5%，並越過本周高點，但守穩5日線，股王大立光(3008)震盪小漲，盤中上漲約0.1%，鴻海(2317)盤中亦小漲約0.6%，除蘋概三王外，其餘權值股如聯發科(2454)小漲震盪，啟動600元大關保衛戰，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)獲買單支撐，漲幅分別逾1.8%、1.5%，宏碁(2353)稱霸美國PC市場，買單點火，股價開高走高，盤中一度漲停。

今八大類股跌多漲少，生技股連續拉回，櫃買指數跌破10日均線，資金重回電子股行列，暑假正式開始，遊戲股旺季到，昱泉(6169)量增漲停，網龍(3083)放量強彈逾5.5%，躍過5日線、挑戰月線；台積電法說報喜，將上修資本資出，相關設備供應商進補，辛耘(3583)早盤再衝漲停價，寫半年新高，翔名(8091)亦跳空漲停，股價再登波段高價；金像電(2368)上半年營收表現亮眼，早盤後股價拉高，爆量大漲逾2.5%，站上40元大關。

分析師表示，目前美國Fed和各國央行積極撒錢，市場資金充沛，且台積電法說報喜，未來展望良好、國安基金決議不退場，皆可望激勵市場投資信心，加上目前各期均線多頭排列，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(時報資訊)