田尾鄉正義村前村長劉城（右），7月3日晚間於家中仙逝，享壽88歲。（彰化縣議會提供／吳敏菁彰化傳真）

田尾鄉正義村前村長劉城，7月3日晚間於家中仙逝，享壽88歲，女兒議員劉淑芳緊急從國外返台奔喪，目前居家檢疫中，鄉親不捨走了一位傳奇，劉城從1969年參選村長，創下10連霸輝煌紀錄，村長當了41年也是全國任期最久，直到77歲交棒，地方懷念老先生熱心公益，助人無數。

劉城從1969年參選村長，創下10連霸輝煌紀錄，村長當了41年也是全國任期最久。（劉淑芳提供／吳敏菁彰化傳真）

劉城仙逝，議員劉淑芳緊急從國外返台奔喪，目前居家檢疫中，自費進行檢驗，結果為陰性，後續將配合中央流行疫情指揮中心及彰化縣衛生局的相關規定辦理，避免任何可能的風險。劉淑芳表示，父親公祭擇定於7月26日上午7時舉行，歡迎所有關心的親朋好友一同前來，陪伴他的父親走完人生最後旅程。

劉淑芳在父親劉城鼓勵下從政，父女的努力都很受到鄉親肯定。（劉淑芳提供／吳敏菁彰化傳真）

劉淑芳說，父親往生前一天，還與同在國外的兒子跟父親視訊，聊得很愉快，不料隔天就接到父親往生的消息，父親一生急公好義，在鄰里間早有口碑， 1992年當選為台灣省特優村長，獲當時也是彰化田尾人的省主席邱創煥表揚，地方傳為美談。還是全國任期最久的村長，台灣地方自治史難有人可出其右。

鄉民津津樂道劉城4名子女，克紹箕裘，在各自領域都有一番成就，長子劉漢茂，服務於警界，曾經當選為全國績優刑警，惟不幸英年早逝；劉漢通於台電公司服務，是彰化縣首位勞工董事，現在擔任工會副理長；劉漢棟，海軍中校退役後仍熱心投入網球運動。

劉淑芳是唯一的女兒，從小深得父親的疼愛。1990年首次投入縣議員選舉即當選，家中2人為鄉親服務，蔚為佳話。劉淑芳擔任2屆縣議員後轉換跑道，擔任田尾鄉長2任屆滿後，再當選縣議員連任至今，至今已經是為6屆連任，鄉親期許也要再創10連霸紀錄。

(中時 )