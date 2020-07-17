立法院今天進行監察院人事案投票，上午9點12宣布開始領票，預計12點截止，綠委陸續完成投票，藍委則在議場高呼「投票無效」。兼任黨主席的藍委江啟臣質問立法院長游錫堃，是否查察綠委陳瑩被冒名頂替投票一事，不過游不為所動，江接著痛批，自稱爭取民主的民進黨，執政後竟連作票都不查，「真的丟臉」，簡直「國際醜聞」，「你把我們當塑膠，我們也不把你當院長」。

立法院昨天強行通過民進黨團提案，確定今天以無記名方式進行監察院人事案投票，國民黨團今天踢爆，昨天綠委陳瑩不在場，但表決燈上卻亮燈，涉嫌作弊與作票，主張停止投票。

不過，立法院長游錫堃上午9點12分仍宣布領票與投票，藍委隨即推倒3個票匭，欲阻擋投票進行，藍綠再度爆發推擠衝突，綠委則在衝撞中守住1個投票箱，綠委也陸續完成投票。

國民黨團則在場內輪番上陣砲轟，隨後將矛頭指向國會議長，兼任黨主席的藍委江啟臣在台下質問游錫堃，「是否查察陳瑩被冒名頂替投票」，並率藍委齊問「游院長，你要不要查」，只見坐在主席台上的游錫堃不為所動。

江啟臣表示，游錫堃與陳菊號稱遭受人權迫害，結果今天破壞民主，台灣民主在執政黨下遭受摧殘，在野黨投票一定輸，但要堅守程序正義，民進黨時常自稱爭取台灣民主，結果執政後，連作票都容忍，江接著情緒激動地砲轟「真的丟臉」、「今天真的是恥辱」。

「游錫堃擺明變魁儡」，江啟臣譏諷，若院長無法維持議事中立，就不要做院長，根本不配當院長，寧可找柯建銘當院長，因為柯建銘總在游的背後下指導棋。他批評，時間一分一秒流去，民主價值也隨之流失，「你把我們當塑膠，我們也不把你當院長」。

(中時 )