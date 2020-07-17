美國農業部於美東時間16日表示，中國已經訂購至少52.2萬噸大豆。有分析指，另一批超過35萬噸未知賣給何地買家的大豆，估計最終也會運往中國。

路透報導，美國農業部發布報告稱，美國對中國出口的玉米達137萬噸，是有紀錄以來的最大單周銷量；同時，中國向美方購買超過32萬噸小麥，也是自3月以來的最大單周銷量。但該周美國對中國出口大豆僅38.32萬噸，為截至4月16日當周以來最少量。

美方近日公布一系列農產品銷售報告。自7月10日以來，美國農業部已公布中國購買325.9萬噸美國玉米、104萬噸大豆及32萬噸小麥。

中方16日表示，將堅持履行與美國達成的第一階段貿易協議，但警告稱，隨著關係繼續惡化，中國將對美國的「霸凌」策略做出回應。

但中國需要在未來數個月大幅增加購買美國農產品，以履行1月簽署的第一階段協議的第一年進口365億美元的承諾。據美國政府數據顯示，從1月至5月，中國進口價值略高於60億美元的美國農產品。

(工商 )