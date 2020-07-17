台南市議長郭信良邀請全台民眾10月10日到台南欣賞國慶煙火。（南市議會提供／洪榮志台南傳真）

台南市議會經建考察團16日晚間前往澎湖國際海上花火節舉辦地點觀音亭園區實地參觀花火節活動，議長郭信良表示，花火節一連舉辦18年，除了地點選得好外，更有源源不絕的創意，才能讓這個活動歷久不衰，值得學習。

郭信良受邀上台致詞時指出，花火節場地選在具有環灣優勢的觀音亭園區，觀賞區腹地寬廣，且距施放地點僅約300公尺，讓遊客能夠近距離欣賞，感受海上煙火的絢麗震撼感；今年國慶煙火選在台南市安平漁光島施放，也能藉由海面來倒映煙火，9月澎湖花火節結束後，正好可以接續在雙十節到台南看國慶煙火。

今年受到新冠肺炎疫情的影響，原訂在4月開幕、以國際煙火競賽為主題的澎湖國際海上花火節，不僅延到7月舉辦，加上國際團隊無法抵達台灣，改以台灣優秀煙火團隊加上無人機應變。對此，郭信良也認為，除了澎湖特有意象，無人機的組合以漫威內容為主，看到的民眾都覺得很新奇，可說是靠創意扭轉了國際煙火團隊無法前來的劣勢。

郭信良強調，花火節能成為台灣每年的經典活動，精彩度名不虛傳，但背後團隊展現出的強大應變能力及創意，更值得讚賞。他期許南市府用心規畫，不僅應將重要的交通動線安排妥當，更要把最美的國慶煙火呈現在國人面前。

郭信良更在台上並與全台民眾同聲相約，10月10日到台南欣賞令人一生難忘的國慶煙火。

(中時 )