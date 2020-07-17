蘇揆上午參訪台灣微軟公司，被問到三倍券相關問題，蘇揆表示，三倍券2天就有500萬人領券，雖有短暫當機，但五月天售票4萬人也會當機，他期待民眾領券後可以善用三倍券，發揮30倍的效果。

蘇揆表示，三倍券這兩天就有500多萬人完成領券，雖然第一天那麼多人上線，曾出現短時間當機，但五月天賣演唱會的票，4萬人也會當機，幾百萬人一時間當然也會有狀況，不過也立刻克服，昨天不但更順還多完成40幾萬人，這麼多人領券可看出三倍券不但大受歡迎，而且好領好刺激。

蘇揆說，現在各方都加碼三倍券，商圈夜市連地方政府都有送車送房的，還有賣房子廣告說3000元三倍券可抵用5萬元，昨天在台中參加工具機大會，該飯店老闆說有三倍券後業績成長一倍，高雄也一樣。現在就是希望三倍券能好刺激。

對於傳出有民眾從數位綁定跳槽紙本券，蘇揆說，台灣就是這樣一個民主開放的國家大家都互相學習，且可自由決定要做怎樣的事，所以有各種方法可以多元領券，也可隨意改變，不過500萬人中，若只有1萬人改變，其實比例不是很高，大家用用看，有各種優待隨時會出來，希望三倍券不止發揮3倍效果，大家悶很久了希望出來走走，帶動商家生意更好。

媒體詢問三倍券傳出有造假情事，蘇揆說，三倍券不容易做假，有各種花紋，浮水印，要做到好太不簡單了；他說，三倍券人人都領的到，到年底都有效，若不急著用也可不急著領，大家可以跟家人約好如何使用，除了政府的3倍效果，更可增加30倍的效果。

(中時 )