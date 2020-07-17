振興三倍券開領，雖然紙本還有將近半個月的時間可以領券，但還是有不少人急在第一天衝去，即便大排長龍也不怕，醫師透露，堅持要首日領券的人，通常有「成癮體質」。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男在臉書發文指出，「如果你一定要第一天去領三倍券，即使超商當機或大排長龍也不在乎，那麼你應該有成癮體質；不管是藥物、酒精、食物、金錢、性與電玩，甚至愛情與權力，都可能是成癮來源」。

沈政男以「經濟學利息」理論分析，為什麼不能明天或下周去領？這是因為立即滿足的效用比較大，如果能延遲滿足，那就必須有更大的報酬當作補償。

沈政男說，多數人寧願趕在第一天領3000元，這個現象叫做跨期選擇的雙曲線折扣（hyperbolic discounting of intertemporal choice），也就是如果在兩個時間點得到相同報酬，那麼時間遠的那一個選擇會被打折扣，而這個折扣的幅度，並不是按照複利的對數曲線（exponential discounting）進行，而是按照雙曲線。在雙曲線折扣下，近期延遲必須大打折扣，但如果到了遠期，就沒那麼大了。

沈政男舉例，現在領3000跟一個月後領3100，你可能會選前者，但如果是一年後領3000，跟一年又一個月後領3100，你可能就會選擇後者。但每個人的折扣曲線不一樣，研究發現，藥物成癮者的折扣曲線比較明顯，也就是比較難延遲，並且在功能磁振造影上呈現獎賞迴路高度活化，意即需尋求立即滿足，且有執行功能迴路（延遲滿足自制力）降低的現象。

(中時電子報)