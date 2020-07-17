南韓人氣女團TWICE，將於9/16發行第三張日文精選專輯《#TWICE3》，在這兩日公開的預告形象照中，團員們化身上班女郎以白西裝造型帥氣現身，子瑜則是藏有「亮點」小露性感，再度引發討論。
TWICE於6月份才發行韓文第九張迷你專輯《MORE & MORE》，並推出日文單曲《Fanfare》，一舉攻下多個日本流行樂排行榜第一名，緊接著9/16發行第三張日文精選專輯《#TWICE3》殺得粉絲們措手不及也十分期待。
在這次釋出的形象照中，一共變換兩種造型，除了一貫的花漾女神造型外，白西裝帥氣造型同樣引起粉絲們注意。其中，子瑜所穿的白色襯衫搭配俐落白褲，難得露出霸氣，沒想到一撥髮「胸肩處挖空」的設計令她鎖骨若隱若現十分性感，網友看了紛紛留言「子瑜不能太帥」、「這次造型很可以」、「媽呀！我又暈了」、「給造型師加雞腿」。
(中時電子報)
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