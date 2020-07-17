蘋果（Apple）iPhone、iPad用戶快看唷！蘋果最新釋出了iOS 13.6正式版，當中加入了哪些新功能，快來了解一番！

iOS 13.6

首先來簡單回溯一下近期iOS 13的更新歷史。蘋果在iOS 13.5正式版當中加入了新冠肺炎（COVID-19)暴露通知；iOS 13.5.1則是緊急修復了unc0ver越獄工具所利用的漏洞。在此之後，蘋果推出了iOS 13.5.5 beta，不過隨後在第二個beta中將版本號碼改為iOS 13.6。

iOS 13.6當中有幾項主要更新，包含最受矚目的CarKey功能。蘋果在WWDC20中正式宣布將在iOS 14中推出CayKey數位車鑰匙功能，且會推動這項技術成為行業標準。不僅如此，也將率先在iOS 13當中導入，也就是iOS 13.6裡正式兌現諾言。透過這項功能，可藉由iPhone中的數位車鑰匙來解鎖車子、鎖定車門以及發動汽車，2021的BMW 5系列將會是第一個支援CayKey功能的車款。

iOS 13.6中也包含iOS自動下載與更新開關。透過「設定 > 軟體更新」的路徑，可看見全新的「自訂自動更新項目」選項，將下載iOS更新項目與安裝iOS更新項目的功能分開成兩個開關，使用者可以按照需求來開啟。這對於iPhone儲存空間有限的用戶很實用，可避免系統自行下載更新檔，佔用了寶貴的儲存空間。

此外，iOS 13.6當中也加入Apple News+ Audio功能，功能上有點類似Apple News+整合了Podcast功能，讓你不僅能看新聞，也能聽新聞。不過Apple News(以及Apple News+)僅有美國、英國、澳洲以及加拿大地區有推出，因此台灣用戶使用不到。另外，Apple News+也加入了閱讀標籤的功能，可以自動記錄所閱讀到的段落，讓你下一次重新閱讀時，可從先前跳開的段落開始閱讀。

另外iOS 13.6的「健康」App加入了「症狀」功能，裡頭可以讓你透過自行選擇，添加並記錄不同的身體症狀，例如發燒、發冷、喉嚨痛、咳嗽等等情況。這項功能可分享給第三方App，未來就醫時也有機會提供給醫生作為參考資料。最後「健康」App則是加入女性經期追蹤功能，且可跟Apple Watch進行同步。

除了向可升級到iOS 13的iPhone推送了iOS 13.6，蘋果也推送了包含重要安全性更新的iOS 12.4.8，讓 iPhone 6、iPhone 6 Plus或更早之前的機種可以提升安全性。除了這兩款iPhone外，iPhone 5s、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3等機種也可升級。

watchOS 6.2.8以及macOS 10.15.6

蘋果也同步釋出了watchOS 6.2.8，讓Apple Watch也可支援CayKey功能。並且針對巴林（Bahrain）、巴西（Brazil）以及南非（South Africa）三個國家推出心電圖（ECG）功能以及心律不整的通知。

而在macOS 10.15.6中，蘋果則是修復了部分USB 2.0的設備無法在2020年款MacBook Air以及MacBook Pro正常使用的問題，這個問題先前可能導致部分USB滑鼠或是USB觸控板無法使用。

(科技)