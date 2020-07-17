前國民黨宜蘭縣黨部副主委李偉華日前宣布退出國民黨，隨即有新的動向，將出任台灣民眾黨不分區立委邱臣遠宜蘭服務處主任一職，李偉華表示，擔任邱的服務處主任，除了兩人原本就有私交，更是幫宜蘭縣多爭取一席立委，未來不分藍綠，只要是對宜蘭縣民有利的政策，都會請邱立委全力支持。

李偉華在1986年加入國民黨，黨齡超過30年，先後擔任2屆黨代表、1屆中央委員，並在去年總統大選前接下國民黨宜蘭縣黨部副主委兼任書記長職務，不料卻在今年7月7日突然在臉書上發表「退黨不是退出，離開不是離別」的退黨聲明。

李偉華今（17）日表示，將出任邱臣遠宜蘭服務處主任，設在宜蘭市神農路的服務處則將在18日上午正式成立，李偉華說，自己與邱臣遠是舊識，兩人原本都是「台灣工商企業聯合會」會務顧問，自己退出國民黨之後，立即受到邱的邀約，幾經思考，決定以無黨籍身份出任邱臣遠的宜蘭服務處主任。

李偉華說，邱立委相當關心地方建設，因此未來除了會多安排邱立委到宜蘭考察、關心建設，未來也會不分藍綠，只要對宜蘭縣有幫助就會全力支持，因此宜蘭縣也如同多出一席立委，此外，李偉華也不排除在擔任立委服務處主任期間勤走基層，為自己的政治實力打底，如有機會不排除再度投入選戰。

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(中時 )