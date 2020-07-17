去年蘭嶼外海1500公斤毒品走私案，前蘭嶼分駐所長李哲銘二審判7年6個月，因已羈押13個月，日前高分院裁定以新台幣30萬元交保，但限制出境、出海，每週三必須到派出所報到。

台東縣警察局關山分局、台東分局去年初接獲情資，毒梟將從柬埔寨走私毒品以蘭嶼為中繼站，接著從台東富岡漁港上岸，警方於是聯合海巡單位組專案小組予以偵破，起出1500公斤安非他命和愷他命。

檢察官將集團7人提起公訴，其中前蘭嶼分駐所長李哲銘涉案受矚目。

台東地方法院一審判處李哲銘有期徒刑6年6個月，今年6月高等法院花蓮分院改判7年6個月，其他共犯同樣加重刑期。

李哲銘日前向花蓮高分院提出停止羈押，高分院審酌李哲銘從民國108年6月案發後就被羈押，至今已有13個月，且案件審理進展和證據資料蒐集、調查情況已有一個階段，同意予以30萬元交保。

不過，限制出境、出海8個月及限制住居，從釋放時起於每週三前往居住派出所報到

(中時電子報)