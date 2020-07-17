5年前男子林愈翔假冒醫師向徐姓夫妻謊稱，可以注射幹細胞讓其因車禍傷害而為植物人的兒子康復，他收取逾百萬元的費用後，卻注射不明針劑害徐的兒子喪命，最高法院維持原判決，斥責林男惡性重大，依非法執行醫療業務罪將他判刑3年6月確定。

合議庭斥責林男害徐姓夫妻歷經與愛子重享天倫之夢落空，又遭詐取財物，而將近4年之訴訟程序，每一次之開庭程序均使死者家屬重新憶起痛失愛子之痛苦，徐父更因本案而患憂鬱症，因此將林男重判。

另林愈翔在新北市經營診所，5年前洪姓老先生前來看診求診，林替他電療、注射麻醉劑後，因藥物濫用及急救不當洪死亡；日前台灣高等法院更一審考量林與死者家屬達成知解，將林依非法執行醫療業務罪判刑2年6月，可上訴。

更一審審酌醫師法嚴格禁止未取得合法醫師資格之人擅自執行醫療業務，並對違反者處以刑事處罰，其目的除保障合法取得醫師資格之人執業權利外，更係保障社會大眾得以在安全無虞之醫療環境下。

更一審斥責林愈翔未具醫師資格，其等為牟取不當利益，無視法律之嚴厲禁止，罔顧病患接受合格醫師治療之權益，均擅自假冒合格醫師身分執行醫療業務，考量林坦認犯行且與死者家屬達成和解，家屬亦請求從輕量刑，因此判刑2年6月

(中時 )