美國請領失業救濟人數攀高至130萬人，高於預期，然零售數據表現佳，美股昨夜收低，那斯達克跌深較多。然亞洲股市尋求掙脫美股發展，寄望新的經濟刺激措施將帶來復甦希望。

周五香港恆生指數收拾昨日跌勢，早上高開171點，盤中上漲241點或+0.97%，為25212點。國企股(H股)上漲133點或+1.3%，為10267點。

那指雖於隔夜跌深，然港股科技股在昨日重重下挫後，上午集體出現反彈，阿里高開0.9%，隨後漲1%。騰訊高開1.2%。美團高開2%，隨後持續站在188港元報價。其餘包括京東、小米等皆漲逾1%。

香港港交所先前傳出被證監會批評為「職能分隔」存在不清晰，港交所昨日宣布增設上市科合規職能，並新任命上市科高層。港交所上午高開0.83%。

中芯國際昨日在A股上市首日上漲202%，在港股則跌深25%。中芯今日出現反彈行情，上漲5.7%，暫報30.4港元。分析師認為，中芯在A股上市屬於國家發展戰略重大措施，形成境內與境外兩個重要融資平台，比較適合長線考慮的投資者。中芯從IPO申請到正式上市僅花了46天。

(時報資訊)