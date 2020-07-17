挺過疫情，房市剛性需求不減，加上土地及營造成本雙漲，根據591新建案統計，今年第二季全台新進場個數量成長二成，平均開價上漲了8%，議價率則是接近持平，新案市場房價依舊是「鐵板一塊」。

591新案建市調指出，今年第二季全台共有443個建案推出，季增19%；總銷金額合計3,711億元，季增9%；推案戶數約2.59萬戶，則是減少6%，而價格更是持續上漲，台北市成交均價逼近每坪86萬元、新北市超過每坪42萬元，桃竹及中南部都會區站穩2字頭。

剛性需求持續，土地及營造成本雙漲，加上各縣市政府因疫情放寬建照工期展延，降息後的低利環境，加深建商信心，無論整體大環境和供需各面向，都支撐建案開價不跌反漲，房市似乎挺過這波疫情穩定恢復。全台七大都會區中，新北、新竹、高雄新案開價都有較明顯上漲。

全台七大都會區第二季推案，則以雙北市放量最明顯，台北市、新北市無論在個案數、總銷金額、戶數，均較上季大幅成長，台北市不少為躲避疫情影響延後推案、地段精華的指標建案「宏築信義」、「信松廣場」均進場銷售；新北市的江翠北側、仁義段等重劃區也有不少延推案一次爆發，江翠北側新案如「帝景2、3號」、「華固月河」等都是水岸第一排相對高價建案，價格上看6字頭。

新竹則是大台北以外推案成長較明顯的都會區，主要由於疫情之下，全球供應鏈暫停轉移回台灣，不少工廠產能全開，接單穩定，而房市在未受波及的情況下，自住、投資的需求穩固，來人、成交都維持一定水準。

不過近年熱絡的台中、台南各推案指標則有較明顯的下滑，台中因海線缺工嚴重，加上如惠宇、豐邑等部分建商指標個案延至署假才登場；台南則因新案多小量體透天案，推案指標都有較明顯的下滑，不過第三季台中、台南均有大案進場，預期將帶動區域房市另一波高峰。

(工商 )