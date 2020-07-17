台北地檢署借提訊問受刑人謝清彥，法警基於安全考量，暫時沒收謝的原子筆，台北地院認定該管制措施違法。北檢今表示，法官判決違反經驗法則及論理法則，已提起上訴。

北檢襄閱主任檢察官陳玉萍表示，原子筆在一般人看來只是文書用品，但對在監服刑的受刑人而言，不管是金屬物品、貴重物品等，本來就有保管依據，更何況受刑人被提訊出庭，關乎自身利益，情緒容易受波動，若身藏尖銳原子筆，勢必存在風險。

陳玉萍強調，為了保護受刑人、其他提訊人員以及訊問法官、檢察官，當然有暫時保管的必要，若受刑人有必要使用原子筆時，地檢署一定都會提供，本件判決顯然違反經驗法則及論理法則，已提起上訴。

謝清彥因販毒遭判刑14年，北檢去年8月1日從桃園監獄借提訊問，法警基於安全考量，沒收謝的原子筆，謝不服提起行政訴訟，主張該管制措施逾越司法院釋字第755號解釋：「達成監獄行刑目的所必要之範圍」，請求確認違法，求償1元。

北院行政法庭審理認為，法警為圖戒護上便利，不分情狀一律禁止人犯帶原子筆進候訊室，而非視具體狀況決定，已超過安全維護必要程度，謝當下並無特殊狀況，沒收原子筆不符比例原則，管制手段確實違法，但他未舉證庭訊權利究竟受有何侵害，求償1元無理由，判北檢免賠。

(中時 )