扮演黑臉御史，整飭官箴，這是監察院的存在意義。結果，今天立法院審查監院人事同意權，民進黨為護航名單，驚爆作票醜聞；本該中立的院長游錫堃，更是充耳不聞，傲慢無視竊取民主的惡行。在野黨不是不能輸，而是如果執政黨要用這種方式贏，無恥的汙點，不僅將重創監察威信，更已讓立法權創下難以復返的惡例。

為在今天進行監院人事案表決程序，立法院長游錫堃昨天以「表決」方式，通過民進黨團提案停止監委人事同意權的審查與詢答，並提報今天院會投票表決。

結果，民進黨不曉得是過於傲慢，還是根本就沒將法治放眼裏，在昨天「表決」過程中，在野指控綠委陳瑩明明在電視台錄影，結果立院議場卻將她視為出席，甚至連表決卡還將她記上一票。荒謬的情節，引發在野黨一面倒的質疑，讓今天的表決現場瞬間炸鍋。

到底陳瑩本人是在議場，還是在電視台上通告？若陳瑩本人沒在場，何以將她算入出席人數？若她沒參與表決，何以將她算為投下贊成票？

若此事為真，這將不只牽涉程序與法治正義，因為此惡例一開，那麼未來立院在表決法律議案時，只要有人也依樣畫葫蘆，偷偷幫所有立委按下表決器，游錫堃是否也得默許縱容，讓「偷走民主」變成立法院議事廳的主流文化？

民主政治就是數人頭的政治，這是最基本的ABC；而程序正義，也是維繫民主運作的基本原理。

但游錫堃面對這種黑白分明的原則性問題，卻選擇不回答，而是坐在議場主席位，居高臨下，面帶微笑地看著在野黨的怒吼。請問游院長是沒聽見、沒看到？不敢聽、不敢看？還是這位立法院的龍頭，對民主素養的認知已扭曲到無法辨別是非？

民進黨在立院掌握絕對過半優勢，即便再表決一次，在野黨們終究舉不贏。但今天的問題，不在表決誰贏、誰輸，而是如果連表決監察院這種整飭官箴的神聖性投票，都想把程序正義擺一邊，捏造人頭作票通過，公然偽造立法部門的紀錄，只為達成總統意志，這就不叫民主，而叫獨裁；不叫法治，而叫暴政。面對被偷走的民主，游院長不能再裝聾作啞。

(中時 )