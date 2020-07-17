準備好用600元的「藝FUN券」看電影、買書、體驗文創活動了嗎？振興三倍券之餘，文化部加碼12億的「藝FUN券」，將於明（18）日起開放登記三天，21日公開抽籤。為了便利民眾下載APP註冊，文化部建議，可依身分證字號或居留證號的尾數分流，雙號於18日登記，單號於19日登記，前兩天來不及登記者，也可在20日最後一天登記。

文化部在17日的新聞稿中表示，雖然「藝FUN券」APP平臺已經過不斷的壓力測試，預估系統1小時內可容納170萬人在線註冊，但為了便利民眾順暢下載，呼籲民眾依照身分證字號或居留證號尾數分流登記。尾數雙號為「2、4、6、8、0」者於18日登記，尾數單號「1、3、5、7、9」者於19日登記，20日則不論雙、單號皆可登記。

至於藝FUN券能用在哪些店家？文化部表示，自7月1日起開放藝文業者註冊為「藝FUN店家」，除文化部自辦招商說明會以外，地方政府、相關公協會等亦紛紛加碼召開。累積至16日，已有近1萬2000家加入，文化部也正加緊進行相關資料確認及審核作業中。

所有通過審核的店家，都將顯現於「藝FUN券」APP上的藝文店家消費地圖，方便查找。文化部表示，目前各縣市註冊店家分佈已遍及全台22縣市，除了六都以外，非六都的宜蘭縣、彰化縣、南投縣、屏東縣，以及東部的花蓮縣及離島的金門縣、澎湖縣、連江縣等，註冊的店家亦頗為踴躍。

至於「藝FUN店家」店家類別涵蓋多元，包含近千家的書店及出版業，超過1500家的文創工作室、藝文體驗活動等，此外電影院更是近達100％的註冊率，幾乎全台所有電影院皆可適用。

還未加入「藝FUN店家」的業者，可儘速至文化部的「藝FUN券」平台註冊申請。文化部也呼籲店家響應「三倍券」、「藝FUN券」雙券合用，或其他加碼方案，提供更多誘因吸引民眾消費，共同振興藝文消費市場。

(中時 )