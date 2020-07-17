真是世界上最美麗的愛情！近日有一位來自馬來西亞的女網友，在臉書分享了自己的外公外婆的感人故事。她提到，自己93歲外婆日前過世了，94歲的外公因為年紀大了，視力變得越來越不好，但他為了在葬禮上，看愛妻的「最後一面」，年邁的外公拖著駝背的身影，含淚拿著手電筒靠近愛妻的棺木，靜靜看著她最後一面。女網友並曝光葬禮上的照片，看到外公凝望愛妻那充滿愛與不捨的眼神，網友們看了全都流下感動的眼淚。

據馬來西亞《中國報》報導，家住馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平的夫妻陳有理和江畫眉，2人攜手扶持走過78年的婚姻路，一路上十分恩愛，夫妻感情非常緊密。但本月2日深夜，老太太在家中安詳過世，享壽93歲。

而2人的外孫女，近日在臉書分享自己外公外婆的感人愛情故事。她提到，外公外婆是在第二次世界大戰結束後結婚的，她曾問過外婆，和外公是怎麼認識的？外婆說，她與外公從小就玩在一起，結婚時並未辦婚禮，只有簡單地吃飯，沒有交換戒指，只有一個外公送她的手鐲。

該女網友在臉書發文提到，外婆過世後，全家人都一直很注意外公的情緒，後來家中布置靈堂，外公因為老了眼睛不好，看不清外婆的遺容，還自備手電筒，說要看他最心愛的人「最後一面！」

後來到了出殯當天，女網友提到，外公那時一直看著手錶，感覺他似乎不想送走外婆。後來葬禮結束，女網友看到外公默默抽了一根煙，先在家門口徘徊，之後又看向天空，接著便獨自一人走進家裡，把大門和窗簾拉上，「看到那個畫面，躲在車後面的我們都哭了。」她最後除了要天上的外婆放心，子孫會好好的照顧外公，最後更有感而發地表示：「這是我看過最美的愛情！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)