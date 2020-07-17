林姓男大學生兩年前練舞時，與80歲傅姓老翁起衝突後，竟憤而潑灑「化骨水」報復，導致傅翁當場死亡，一審遭判無期徒刑。案經高雄高分院審結，合議庭考量男大生事後賠償家屬235萬，犯後態度良好，16日改判15年徒刑。可上訴。

判決指出，2018年7月7日上午，就讀高雄某私立醫學大學的林男，在高雄文化中心一處涼亭想練舞，與練太極拳的傅翁起爭執，林男因推倒傅翁受傷，遭警依違反社維法裁罰3000元。

林男事後認為警方執法不公，心生不滿且氣憤難耐，竟到化工行購買俗稱「化骨水」的氫氟酸，再到文化中心朝正在練拳的傅翁潑灑，造成傅翁傷重不治。

一審認定林男手段凶殘，不宜輕縱，依殺人罪判處無期徒刑，當時傅翁2名兒子還驚訝表示「怎麼沒有判死刑」。但事後林男及其父母依民事判決，賠償傅翁家屬235萬元。

二審法官認為，林男高中時曾因性向問題被同學霸凌，導致價值觀偏差、扭曲，人格敏感、易持續性憂鬱症、邊緣性人格障礙，犯案當下辨識能力雖未降低，卻是情緒累加與不甘願的刺激轉為暴怒，難認罪大惡極。

此外，林男及其父母已依民事判決賠償傅翁2子235萬元，考量上述原因，認為無剝奪生命及與社會永久隔離的必要，改判刑15年。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)