新冠肺炎確診個案384、393夫妻，遭傳返國前已確診，網友痛批2人讓其他乘客、空服員暴露在染疫風險，還浪費台灣資源。桃園地檢署偵辦後認為事證不足，且夫妻在飛機上也自備雨衣、手套，除了用餐外，都有戴口罩，17日將2人處分不起訴。

案384是妻子、案393為丈夫，2人今年4月分別從美國返台，丈夫表示妻子認為台灣較安全才返台，他則擔心妻子無人照顧才回國。2人在美時並未經醫師診治確診，妻子登機前雖有咳嗽，但不嚴重，他則在登機後才有輕微咳嗽。

4月10日返台的妻子隔天確診，丈夫則在4月11日入境時出現症狀，機場後送就醫採檢後於13日確診。由於兩人在美曾接觸確診個案，外界質疑夫妻確診才返台，並打算利用台灣醫療資源治療，涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪，引發軒然大波。

桃檢指派民生犯罪專組主任檢察官李允煉偵辦後，經法務部向美國司法部國際事務辦公室依司法互助請求協助查明，但檢方除2人說法，並無其他相關資訊可供美方調查，且夫妻也未在美國就診採檢，因此美方函覆法務部，因資訊不足，無法查覆要求。檢方也無法認定夫妻登機返國前，即已知其為新冠肺炎確診者或疑似罹患者。

檢方詢問其他旅客及空服員，發現2人搭機除進食外均戴口罩，丈夫下機後還穿著自備雨衣及手套，並無暴露、散布附有傳染病菌的用品或廢棄物。

檢方認為即使2人返台前已確診或疑似確診，但衛生主管機關並未禁止其搭機返台，且2人入境時誠實申報，並配合採檢、檢疫、治療。即使外界認為2人以公務預算接受治療，但這屬人性、防疫考量的政策決定，並非刑事偵查機關能追究，昨日予以不起訴處分。

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(中時電子報)