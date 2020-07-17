Chuck is back with another bold prediction 👀 pic.twitter.com/LpUTdD8CcH — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 17, 2020

聽到《TNT》球評巴克利這項預測，想必湖人全隊上下勢必不爽！巴克利17日在節目中直接預告，「我告訴你們，只要波特蘭拓荒者能夠打進季後賽，他們會在季後賽首輪擊敗洛杉磯湖人！」等同宣告今年季後賽首輪即將上演老八傳奇。

儘管巴克利這項預測達成機率不高，卻不是不可能發生的情況，因為拓荒者迎來紐基奇、柯林斯兩大內線主力傷癒歸隊，搭配利拉德、麥科倫、安森尼、懷塞德等主力，整體狀態確實比起NBA停賽前強大許多，會讓湖人翻船並非不可能。

只是拓荒者目前還沒確定可以搶下西區第8，在NBA宣布停賽前，他們取得29勝37敗、西區第9成績，距離排在西區第8的灰熊(32勝33敗)，還有3.5場勝差，就算拓荒者擺脫後面的鵜鶘、國王、馬刺等隊糾纏，還需通過附加賽考驗。

所謂的附加賽，就是打完復賽後的所有例行賽，位居分區第9球隊假如距離分區第8球隊之間勝差在4場以內，就必須進行第8種子爭奪戰，分區第9球隊必須連贏分區第8球隊兩場，才可搶下分區第8門票，拓荒者必須自助人助才行。

(中時 )