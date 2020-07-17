振興三倍券15日上路，農委會的農遊券、文化部的藝FUN券、教育部體育署的動滋券與客委會的浪漫客庄旅遊券也接連登場，民眾從事各領域的休閒活動，都有好康優惠可拿。

●農遊券

發放數量：限量500萬份

取得方式：7月9日至18日網路登記，分兩梯次抽籤

抽籤資格：領有中華民國身分證或持居留證的非本國籍配偶

使用時間：中籤通知後60天內

可用範圍：超過2000家合作業者可消費抵用，項目含門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手等。

喜歡農村旅遊的民眾，可以爭取農委會的「農遊券」，預計將抽出500萬份得主，每份價值250元，共動支12.5億元預算。

「農遊券」已於14日第一梯次抽獎，19日將抽第二梯次。據農委會輔導處統計，截至13日有165.5萬人登記，未超過原訂每波抽出250萬份，等於是首抽人人中獎，並因500萬份農遊券都要送出去，下一波抽獎名額比原訂250萬份更多，中獎機率大幅提高。農委會指出，如果家中小孩沒手機，每支手機號碼可以登記3人；並提醒農遊券不找零、要一次用完，須於獲通知後60天內用罄。

文化部為振興藝文產業發展，加碼新台幣12億元，推出200萬份、每份600元的「藝FUN券」。（圖/自facebook.com/www.moc.gov.tw）

●藝FUN券

發放數量：限量200萬份

取得方式：7月18日至20日下載APP登記抽籤

抽籤資格：領有中華民國身分證或持居留證的非本國籍配偶

使用時間：7月22日至12月31日

可用範圍：包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等4大類型超過1萬間店家。

文化部為振興藝文產業發展，加碼新台幣12億元，推出200萬份、每份600元的「藝FUN券」，可在博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等全台灣超過1萬家以上店家使用。

想抽中「藝FUN券」，18日到20日需下載「藝FUN券」App及註冊，限定一人一機，預計21日線上直播抽籤，22日起開放使用，期限至年底。

教育部體育署提撥運動發展基金新台幣20億元，發行400萬份500元的「動滋券」。（圖取自facebook.com/www.edu.tw）

●動滋券

發放數量：限量400萬份

取得方式：7月20日至26日網路登記抽籤

抽籤資格：領有中華民國身分證或持居留證的非本國籍配偶

使用時間：8月1日至12月31日

可用範圍：運動場館、體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等皆可使用，可至「動滋網」搜尋有參與本案之店家。

有靜也有動，教育部體育署提撥運動發展基金新台幣20億元，發行400萬份500元的「動滋券」，20日至26日採分流登記，身分證字號末碼為單數的民眾，可於週一、三、五登記，末碼雙數民眾於週二、四、六登記，週日單雙數都可登記。預計28日公開抽籤，使用期限至今年底。

體育署指出，中籤者可向符合參與資格的業者出示QR-Code購買商品、抵用或支付差額，也可到動滋網申請認證碼，透過業者的線上平台會員系統購買商品，結帳時選用動滋券結帳或支付差額，抵用不限次數，至金額用罄為止。

●客庄券

發放數量：限量28萬份

取得方式：Line官方帳號登記抽籤（敬老家庭7月15日至19日、一般民眾7月22日至26日）

抽籤資格：領有中華民國身分證或持居留證的非本國籍配偶

使用時間：8月1日至12月31日

可用範圍：全台11縣市70個客家文化重點發展區張貼「浪漫客庄遊指定店」標章之餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者，預計達4000家。

客委會推出的「浪漫客庄旅遊券」，每人可領等值新台幣800元，總名額達28萬人，可用於全台11縣市70個客家文化重點發展區指定店消費，預計合作達4000店家；民眾消費滿100元即可折抵一張旅遊券，最高一次折800元。

「浪漫客庄旅遊券」的申請方式是持身分證、居留證以Line加入客委會官方帳號申請，一證限領一次，8月起正式使用。

客委會指出，第一階段先開放65歲以上的敬老家庭，即日起到19日前登記（每名晚輩可協助最多2名長者登記），20日以電腦隨機方式選出；第二階段一般民眾預計於22日起到26日開放登記，並於27日隨機抽選。

(中時電子報)