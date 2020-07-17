韓國「N號門」事件震驚全球，台灣也出現類似案件。台中劉姓板模工在臉書上四處拐騙幼齒學生妹，謊稱要用數十萬至百萬元的代價買她們的裸照或自慰影片，得手數人。高雄地院依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，重判劉男7年8月，可上訴。

2019年1月初，一名高中少女的父親發現女兒手機中，有不雅照片及影片，及與劉男的對話，驚覺有異報警，才揭發此事。

調查指出，劉男在臉書上搜尋年輕貌美的女學生，認識一名家住高雄的少女，劉男透過炫富、花言巧語取悅女學生後，進一步要求女學生與他視訊。劉男對女學生說，只要在視訊中脫衣、自摸胸部，就可以拿到50萬元。如果自慰給他看，更可以拿到100萬元。

女學生不敵誘惑，竟真的在視訊時裸身撫摸自己胸部及下體，全程都遭劉男側錄。食髓知味的劉男在聊天過程中得知女學生有男友，竟謊稱以300萬元為代價，誘騙女學生拍下和男友做愛的過程。

女學生不願意照做，劉男竟恐嚇她「影片紀錄都發出去噢」、「看到不回還是都不回晚上7點也沒有的話就發爆料跟學校喔」。事後女學生的父親不小心察覺兩人的對話紀錄，氣得報警處理。

開庭時，劉男強調自己只是一個月薪4萬元的板模工人，純粹只是想騙取裸照或影片，根本沒有能力給少女賞金。

法官查出，劉男另以同樣惡劣手法拐騙、威脅好幾位少女，批他無法控制性慾、不知尊重他人性自主權，依詐術使少年製造猥褻行為的電子訊號等罪重判他7年8月徒刑，可上訴。

(中時電子報)