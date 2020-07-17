工業電腦廠精聯（3652）股東常會通過配息約0.14元，今（17）日以每股21.85元除息交易。由於IC設計廠瑞昱創辦人葉佳紋接任董事長，為營運後市增添想像空間，開盤即跳漲4.35％、火速完成填息，隨後再攻鎖漲停價24元，蓄勢再戰逾2年高點。

精聯為資訊通路配銷商精技持股58.15％的子公司，今年股東常會完成董事改選，精技與瑞昱關係企業闊德工業各取得半數的3席一般董事，並由瑞昱創辦人葉佳紋接任董事長，較以往由精技占多數席次主導情況的結構大幅變動。

雖然精聯表示，此舉為精技董事長葉國筌基於世代交替考量，決議專注精技經營所做的人事布局，但瑞昱掌控權提升仍為後市增添想像空間，激勵精聯7日起4天飆漲逾45％，10日觸及24.6元、創近2年2個月新高，隨後高檔修正回測20元支撐，昨日反攻又拉漲停。

精聯2020年6月自結合併營收1.67億元，月增20.7％、年減7.82％，站上今年高點。合計第二季合併營收4.6億元，季增2.18％、年減7.67％，自近4年低檔回升。不過，累計上半年合併營收9.11億元，年減4.14％，仍創近7年同期低點。

精聯上半年合併營收降至近7年同期低點，公司表示，新冠肺炎疫情對公司影響不大，主要受到大型ODM客戶今年交貨步入尾聲影響。隨著品牌新產品陸續上市、專案陸續出貨，看好下半年營收動能將逐步增溫。

(時報資訊)