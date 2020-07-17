根據路透社統計，美國周四的新冠肺炎確診病例暴增至少7萬7,000人，過去24小時內的死亡病例增加近1,000人。

周四美國單日新增死亡病例達969人，創下自6月10日來的新高記錄，佛羅里達、南卡羅來納與德州的單日死亡病例數均創下疫情爆發來新高。

美國因新冠肺炎病故的人數累計已達13萬8,000人，專家警告在近來美國確診數屢創新高，以及許多州的新冠肺炎住院患者以驚人速度增加之際，美國的確診死亡人數可能進一步激增。

美國的新冠肺炎死亡人數在4月達到最高峰，當時單日平均2,000人因此喪命，此後穩定下滑至5月單日平均為1,300人，到6月跌破800人，但7月確診死亡病例數再度反彈。

周四德州新增確診數超過1萬5,000人，佛州單日確診數增加近1萬4,000人，加州增加近1萬人。美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Dr. Anthony Fauci）此前已警告，如果美國人不共同採取必要措施阻止疫情擴散，美國的單日確診數很快就會突破10萬人。

(時報資訊)