檢測設備廠致茂(2360)第二季合併營收季增率逾13%，上半年營收年增約19.5%；預計在7月30日舉行法人說明會公布第二季獲利及第三季展望，市場預期下半年業績維持成長態勢，股價在160元以上高檔整理。

致茂6月合併營收13.61億元，月增4.12%，年增率16.47%；第二季合併營收約38.28億元，季增率13.57%；上半年合併營收71.99億元，為歷史次高，年增率為19.52%。

致茂在半導體、Photonics測試等設備出貨暢旺下，帶動第一季獲利年增近6成，創歷史同期新高。致茂先前指出，第二季由5G、伺服器及半導體市場需求帶動，營運將可望優於第一季表現。

展望下半年，因半導體等大廠擴產需求強勁，預計帶動致茂業績持續成長，此外，致茂切入特斯拉供應鏈後，可望持續受惠電動車市場逐步成長。

致茂今年第一季營運表現已較去年同期明顯回溫；合併營收33.7億元，年增約23%；毛利率攀高至51.8%，年增3.8個百分點；淨利歸屬母公司業主4.7億元，年增率約59%，EPS 1.13元。

(時報資訊)