揚智近來股價連番飆漲，近一個月漲幅最高達83%，最新傳出揚智(3041)將接手聯發科(2454)旗下絡達的WiFi的團隊，預計最快在2021年第一季設計定案(tape out)，在此消息激勵下，揚智早盤一度大漲逾5.5%，股價最高達28.9元，惟盤中該消息遭揚智否認，隨即漲幅收斂到1.5%~2%。

針對傳出將接手聯發科旗下絡達WiFi團隊，全力搶進WiFi6，力拚轉型，揚智嚴正否認，表示此消息僅為市場揣測。

揚智近年來營運表現不佳，自2015年起即開始虧損，公司在2019年9月底時，找來聯發科(2454)手機研發與客戶工程團隊協理陳佳宏，出任揚智總經理一職，加上聯發科本來就是揚智大股東，近年來自董事長梁厚誼接手後，便積極進行營運轉型，力拚扭轉虧損態勢，故假設揚智和聯發科有密切合作，也是相當合情合理。

揚智近一個月來波段漲幅劇烈，一路從約19元，上漲到7月7日時的34.9元，波段漲幅達到83%，堪稱IC設計落後補漲股的指標。

揚智也因為波段漲幅過大，日前遭證交所列警示股，公布5月財報，揚智5月稅後虧損1631萬元，單月每股虧損0.09元。

(時報資訊)