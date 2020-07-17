復旦大學美國研究中心研究員趙明昊17日在陸媒《環球時報》撰文指出，川普政府顯然正在發起新一輪對大陸全面攻勢，在美國大選選情日趨複雜背景下，其對陸政策的極端性和冒險性不容低估。

文章表示，近期，川普政府在香港、南海、涉疆等問題上損招頻出，國務卿蓬佩奧、總統國家安全事務助理歐布萊恩、白宮高級顧問納瓦洛等人對大陸政治體制和中國共產黨的攻擊不斷加碼，美方還試圖藉助「經濟繁榮網路」等機制構建反陸遏陸的國際聯合陣線。

趙明昊認為，美方掀起此輪攻勢的背景性因素主要有三：一是美國國內新冠肺炎疫情惡化，經濟復甦進程嚴重受阻，川普競選團隊打「經濟牌」盤算幾近落空，故而要在打「中國牌」方面加大力度。

二是因疫情加劇等因素，川普的支持率明顯下滑（尤其在搖擺州），白宮和川普競選團隊妄圖通過操弄；「中國議題」，炒作所謂拜登是「中國共產黨的候選人」等荒謬論調，打擊民主黨，扭轉選情頹勢。

三是美方欲緊抓疫情、香港問題、中印邊境摩擦等帶來的「機遇」，煽動國際對陸敵意，誘拉歐洲多國在陸美戰略競爭中選邊站，從經貿、技術等層面進一步織密打壓和封堵大陸的網路。

文章指出，一個國家的內政和外交是相互聯繫、相互強化的。從美國當下的內政亂局不難看出，反陸政客在炒作「中國威脅」、毒化涉陸輿論氛圍方面具有不可小視的空間。這是美國極端性和冒險性對陸政策得以暴走的又一重要因素。

趙明昊強調，必須承認，「新冷戰」不是大陸不願打就打不起來的，美國單方面發動「新冷戰」的衝動看來已經難以阻遏。美國戰略界知名人士尼爾．弗格森稱，美國正在步入大陸設計的「黑暗森林」，與大陸打一場新冷戰或許有助於美國擺脫自滿、砥礪奮進。無疑，這樣的論調十分危險且不負責任。大陸需要充分估計美國對陸政策的極端性和冒險性，認清部分美國政客製造的「對抗陷阱」，更加堅定地反對「新冷戰」逆流。

(中時 )