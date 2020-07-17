台南市政府警察局17日上午9時40分在警察局舉行新任局長詹永茂交接典禮，由台南市長黃偉哲主持、內政部警政署副署長蔡蒼柏監交。黃偉哲表示，警察維護治安是天職，近來外界的風風雨雨，基層的同仁都有感受，但警察作為一個紀律部隊，希望在新局長帶領下，延續過去市民對台南市治安滿意度。

黃偉哲表示，警察是一個紀律部隊，不分黨派、嚴守行政中立，警察工作就是奉上級指令、執行職務，前兩任局長為台南治安滿意度奠定良好基礎，但如同市政工作沒有最好，只有更好，警察工作也是這樣，期待在新局長帶領下，犯罪防範打擊、交通維護、為民服務等事項，能夠有更好的績效。

詹永茂表示，台南治安在警局同仁努力下，可算是平穩，但近3年來，槍擊案頻率確實比其他縣市高，讓民眾對生活安全有疑慮，因此他上任後首要任務，就是對跟槍擊案密不可分的幫派、毒品、賭博3大項目及相關場所強力取締掃蕩。

至於台南槍擊案件多，導致周幼偉被調職，黃偉哲表示，有些暴力事件是臨時起意，例如酒後開槍，警察不能禁止人家喝酒，只能在犯了罪後最短時間內抓到。雖然台南市1至7月有13件槍擊案，但只有1件還沒偵破，對犯罪的遏止，員警都盡了全力。

黃偉哲最後也強調，對新任局長期許，最重要的就是暴力犯罪的防治，尤其暑假到了，要加強毒品查緝，近來又進入台南觀光熱季，交通秩序的維護也是重點。

(中時 )