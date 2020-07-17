好萊塢動作片男神湯姆克魯斯（Tom Cruise）一家的動態向來是演藝圈內的熱門話題，尤其他和第三任妻子凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）的女兒舒莉（Suri Cruise），今年14歲的她早已成為亭亭玉立的少女，近來她再度被媒體捕捉到身影，舉手投足充滿星味也成為網友們熱議的話題。

舒莉完美遺傳到父母的逆天基因，從小就因姣好的外貌備受矚目，一轉眼舒莉竟然14歲了！近日，舒莉在紐約街頭被當地媒體野生捕捉，只見她身穿粉紅色細肩帶洋裝和好姊妹一起出門，胸前的V領小露酥胸超吸睛，更不忘戴上同色口罩來防止感染新冠肺炎（COVID-19），模樣青春又有風格。

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留著長直髮的舒莉模樣清純可人，沒有過多的濃妝豔抹依舊藏不住星味，讓網友們看了直呼：「希望舒莉也可以出道」、「太美了」、「跟小時候一樣可愛」、「小少女了時間好快」等。

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(中時電子報)