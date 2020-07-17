2018年三等消防警察特考因爆出洩題舞弊，考試院日前決議，撤銷預先得知試題者的錄取資格，以及全程到考未獲錄取者的不錄取處分，針對洩題科目全部重考。考試院院會16日通過，今年10月31日在台北考區國家考場試區，重新考試。

考試院表示，重考科目為2018年涉及洩漏試題重點的「消防警察情境實務（包括消防法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序）」、「火災學與消防化學」、「消防安全設備」、「消防戰術（包括消防戰術、消防機械、緊急救護）」等4科目。

有關成績計算，以曾在2018年6月應考，並經保留的「中華民國憲法與消防警察專業英文」、「國文（作文、公文與測驗）」2普通科目及「消防與災害防救法規」專業科目之成績與重新考試的4專業科目成績，依本考試規則併計總成績。

考試院說明，2018年公務人員特種考試警察人員考試，原先在該年6月10日舉行完畢，其中，三等考試消防警察人員類別考試，發生部分應試科目涉及洩題，經考試院會議決議，在今年10月31日重考，該項考試需用名額50名，應考人不須再報名及繳交報名費。

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(中時電子報)