嘉義縣黃姓男子將在大陸製造的農具噴霧器虛偽張貼「台灣製造」的貼紙，分3批進大陸進口至台灣被海關攔查下來，法官引用最高法院見解直言，我國主權不及大陸，但未放對大陸的主權，因而在大陸犯罪，仍適用中華民國刑法，依刑法判刑5月，得易科罰金。

黃姓男子10多年前與大陸台州一家公司合夥在大陸開公司，專門經銷這家公司在大陸製造的農用噴霧器，他卻在這些噴霧器上虛偽張貼「台灣製造」貼紙，或在商品裝箱的紙箱上虛偽印製「台灣製造」的文字。

去年7月至9月間，黃男分3批將這些噴霧器 從大陸進口至台灣，共有3297台，被財政部關務署高雄關小港分關查獲，而全數扣下，未能出貨售出。

嘉義地方法院法官審理指出，大陸地區現在因事實上障礙，我國主權所不及，但大陸地區犯罪仍應受我國法律處罰，這一向是最高法院見解，黃男在大陸地區對產品的原產國做虛偽標記，且黃男居住地在嘉義，適用中華民國刑法。

法官依《刑法》第255條，意圖欺騙他人，而就商品原產國或品質，為虛偽標記，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元罰金，判黃男5月徒刑，若易科罰金約15萬元。本案可上訴。

(中時 )