美國初請領失業金人數高於預期，加上疫情沒有減緩跡象，拖累美股周四（16日）下跌135點、收在26734點。儘管近期美股走勢大漲小回，但有專家預測，7月28日（周二）股市可能會開始下跌，原因在於美國政府失業救濟金補助月底到期，屆時市場反轉也不令人意外。

CNBC報導，有「華爾街狂人」之稱的財經名嘴Jim Cramer表示，未來一、兩周美股或許還會持續上漲，但7月底行情恐將逆勢回跌。

Cramer引用傳奇投資大師Larry Williams對美股走勢的看法，標普500指數在未來兩周可能會再上漲4%或5%，但到了7月28日預計股市會開始下挫，最大原因是美國政府失業救濟金補助月底到期，一旦他的預言成真，也不令人意外。

至於股市下修幅度有多大？Cramer認為目前說這些可能還太早，但Williams卻指出，太多人瘋狂做多股票，當市場逆勢反轉時，情況會比較糟糕。

美國政府每周加發600美元失業補助，將於7月底劃下句點，這筆補助對不少家庭而言是救命索。專家表示，若貿然取消600美元失業補助，失業救濟金會回復到地方政府平均每周發放每人378美元，失業者收入將驟減60％，且無其他紓困支票可領。

(中時電子報)